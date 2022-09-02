Мележиков: Николсон не покинет «Спартак» в летнее трансферное окно
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Николсон остаётся. До конца трансферного окна никуда не собирается. Преодолевает себя, старается на тренировках. Всё нормально», — цитирует Мележикова ТАСС.
25-летний ямайский форвард в шести матчах сезона-2022/23 во всех турнирах не отметился результативными действиями. Контракт Николсона со столичным клубом истекает 30 июня 2026 года.
«Спартак» (16 очков) по итогам семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает второе. В следующем матче красно-белые 4 сентября примут на своём поле «Зенит» (17 очков), который лидирует в чемпионате.
Ранее Руслан Литвинов заявил, что в «Спартаке» ни у кого нет претензий к Николсону.