военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мележиков: Николсон не покинет «Спартак» в летнее трансферное окно

Короткая ссылка
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что нападающий Шамар Николсон продолжит выступать за московский клуб.
Мележиков: Николсон не покинет «Спартак» в летнее трансферное окно
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Николсон остаётся. До конца трансферного окна никуда не собирается. Преодолевает себя, старается на тренировках. Всё нормально», — цитирует Мележикова ТАСС.

25-летний ямайский форвард в шести матчах сезона-2022/23 во всех турнирах не отметился результативными действиями. Контракт Николсона со столичным клубом истекает 30 июня 2026 года.

«Спартак» (16 очков) по итогам семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает второе. В следующем матче красно-белые 4 сентября примут на своём поле «Зенит» (17 очков), который лидирует в чемпионате.

Ранее Руслан Литвинов заявил, что в «Спартаке» ни у кого нет претензий к Николсону.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить