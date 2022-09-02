Мележиков: Николсон не покинет «Спартак» в летнее трансферное окно

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что нападающий Шамар Николсон продолжит выступать за московский клуб.

«Николсон остаётся. До конца трансферного окна никуда не собирается. Преодолевает себя, старается на тренировках. Всё нормально», — цитирует Мележикова ТАСС.

25-летний ямайский форвард в шести матчах сезона-2022/23 во всех турнирах не отметился результативными действиями. Контракт Николсона со столичным клубом истекает 30 июня 2026 года.

«Спартак» (16 очков) по итогам семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает второе. В следующем матче красно-белые 4 сентября примут на своём поле «Зенит» (17 очков), который лидирует в чемпионате.

Ранее Руслан Литвинов заявил, что в «Спартаке» ни у кого нет претензий к Николсону.





