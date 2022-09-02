Симонян заявил, что Федун войдёт в историю «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян высказался об уходе бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна из московского клуба.

«Леонид Арнольдович своё дело сделал, но выиграл всё-таки немного. Войдёт ли он в историю «Спартака»? Конечно. Команда выиграла и Кубок, и чемпионат. Один человек за 18 лет в общей сложности выиграл три чемпионата, один дубль, четыре Кубка, два вторых, два третьих», — приводит слова Симоняна «Спорт-Экспресс».

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что несколько раз встречался с Федуном.