«Урал» объявил о подписании контракта с Уруновым

Полузащитник Остон Урунов продолжит карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал».

21-летний футболист подписал контракт с командой из Екатеринбурга. Он присоединится к «Уралу» 3 сентября, а тренироваться начнёт с 5 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

1 сентября «Спартак» и Урунов расторгли контракт по обоюдному согласию.

Футболист перешёл в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы», но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. В сезоне-2021/22 Урунов провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.

Ранее Иванов отреагировал на победу екатеринбургской команды над «Сочи» в групповой стадии Кубка России.