Агент Абрамов: у Кокорина огромный талант, но он не хочет трудиться

Футбольный агент Владимир Абрамов прокомментировал переход российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис» на правах аренды.

«Человек с огромным талантом. У него талант для игры в итальянском чемпионате, но он не хочет трудиться, поэтому он оказался на Кипре. Там на своём таланте он может сыграть на крепкую четвёрку. Его будут хвалить, будут говорить добрые слова, но не более того», — приводит слова Абрамова Sport24.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

31 августа итальянский клуб официально объявил о трансфере нападающего в «Арис» на правах аренды.

Ранее бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от выступлений Кокорина в кипрском «Арисе».