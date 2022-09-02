военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент Абрамов: у Кокорина огромный талант, но он не хочет трудиться

Короткая ссылка
Футбольный агент Владимир Абрамов прокомментировал переход российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис» на правах аренды.
Агент Абрамов: у Кокорина огромный талант, но он не хочет трудиться
  • Legion-Media
  • © Sportphoto24

«Человек с огромным талантом. У него талант для игры в итальянском чемпионате, но он не хочет трудиться, поэтому он оказался на Кипре. Там на своём таланте он может сыграть на крепкую четвёрку. Его будут хвалить, будут говорить добрые слова, но не более того», — приводит слова Абрамова Sport24.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

31 августа итальянский клуб официально объявил о трансфере нападающего в «Арис» на правах аренды.

Ранее бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от выступлений Кокорина в кипрском «Арисе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить