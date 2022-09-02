Романцев: мне не предлагали стать тренером «Химок»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев сообщил, что ему поступали предложения по работе от клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Химки» — обсуждаемая команда. Конечно, мне не предлагали стать тренером, у них есть хорошие ребята», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

Напомним, что Сергей Юран 9 августа был уволен из «Химок». Пост главного тренера занял Николай Писарев. 31 августа клуб отправил его в отставку после четырёх поражений подряд. Новым тренером стал Спартак Гогниев.

«Химки» (семь очков) по итогам семи туров РПЛ занимают 11-е место в турнирной таблице.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Гогниева на пост наставника «Химок».