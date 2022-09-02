IIHF разрешила латвийцу Елисееву выступать за «Адмирал»

Латвийский нападающий Николай Елисеев продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал».

Команда из Владивостока получила разрешение Международной федерации хоккея. Представители IIHF выслали трансферную карту 28-летнего игрока, сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

Латвийская хоккейная федерация (LHF) запретила гражданам страны принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России.

Напомним, накануне IIHF разрешила латвийскому вратарю Янису Калниньшу выступать за «Амур».

Елисеев выступал за рижское «Динамо», альметьевский «Нефтяник», шведский «МОДО».

Ранее Калниньш сообщил, что не собирается выступать за сборную Латвии.