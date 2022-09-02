Пиастри официально стал пилотом McLaren

Команда «Формулы-1» McLaren объявила о том, что австралиец Оскар Пиастри займёт место основного пилота британской команды в сезоне-2023.

Пиастри подписал многолетний контракт с McLaren, сообщается на официальном сайте коллектива.

2 августа Alpine объявила о подписании контракта с пилотом, однако позже австралиец опроверг эту информации, заявив, что заявление было сделано без его ведома.

2 сентября комиссия ФИА по контрактам признала соглашение Пиастри с McLaren законным.

Напарником пилота станет британец Ландо Норрис.

21-летний Оскар стал чемпионом «Формулы-2» в сезоне-2021, опередив россиянина Роберта Шварцмана.

Ранее сообщалось, что пилот McLaren Даниэль Риккардо в курсе, что его в команде заменят на Пиастри.