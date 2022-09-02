Пиастри официально стал пилотом McLaren
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Пиастри подписал многолетний контракт с McLaren, сообщается на официальном сайте коллектива.
2 августа Alpine объявила о подписании контракта с пилотом, однако позже австралиец опроверг эту информации, заявив, что заявление было сделано без его ведома.
2 сентября комиссия ФИА по контрактам признала соглашение Пиастри с McLaren законным.
Напарником пилота станет британец Ландо Норрис.
21-летний Оскар стал чемпионом «Формулы-2» в сезоне-2021, опередив россиянина Роберта Шварцмана.
Ранее сообщалось, что пилот McLaren Даниэль Риккардо в курсе, что его в команде заменят на Пиастри.