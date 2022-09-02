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Быков заявил, что уход иностранных клубов из КХЛ не скажется на лиге

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал уход финского «Йокерита» и рижского «Динамо» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Быков заявил, что уход иностранных клубов из КХЛ не скажется на лиге
  • РИА Новости

«Внутри лиги уход иностранных клубов не должен сказаться, потому что у нас очень сильные наши команды. Не скажу, что они делали погоду. Я считаю, что наш российский хоккей находится на достаточно хорошем уровне, у нас классные специалисты и ребята. Поэтому не думаю, что уровень хоккея упадёт», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Он также заявил, что у иностранных команд можно было чему-то поучиться, потому что каждая привносила что-то своё. По словам тренера, он не исключает, что в будущем в КХЛ появится иностранный клуб.

В нынешнем сезоне в КХЛ представлены 22 клуба, из них по одному из Белоруссии, Казахстана и Китая.

Ранее Быков прокомментировал подписание контракта между «Ак Барсом» и Александром Радуловым.

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