«Чемпионат»: «Краснодар» согласовал контракт с хавбеком «Шавеша» Баши

Полузащитник португальского «Шавеша» Жоау Баши может продолжить карьеру в чемпионате России в составе «Краснодара».

На данный момент клубы согласовывают последние условия трансфера и способ перевода денег, сообщает «Чемпионат».

В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл за португальский клуб 37 матчей, в которых забил семь мячей и отдал семь результативных передач.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Ранее сообщалось, что Баши может продолжить карьеру в «Краснодаре».