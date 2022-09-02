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«Чемпионат»: «Краснодар» согласовал контракт с хавбеком «Шавеша» Баши

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Полузащитник португальского «Шавеша» Жоау Баши может продолжить карьеру в чемпионате России в составе «Краснодара».
«Чемпионат»: «Краснодар» согласовал контракт с хавбеком «Шавеша» Баши

На данный момент клубы согласовывают последние условия трансфера и способ перевода денег, сообщает «Чемпионат».

В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл за португальский клуб 37 матчей, в которых забил семь мячей и отдал семь результативных передач.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Ранее сообщалось, что Баши может продолжить карьеру в «Краснодаре».

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