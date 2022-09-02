Дзагоев подпишет контракт с «Рубином» 2 сентября

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продолжит карьеру в казанском «Рубине».

Футболист находится в расположении клуба и уже провёл несколько тренировок, сообщает пресс-служба «Рубина» в своём Telegram-канале.

Отмечается, что контракт будет подписан 2 сентября.

Хавбек присоединился к ЦСКА в 2008 году. Он провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

20 мая футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Рубин» объявил о переходе полузащитника «Нефтехимика» Руслана Безрукова.