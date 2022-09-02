Дзагоев подпишет контракт с «Рубином» 2 сентября
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Футболист находится в расположении клуба и уже провёл несколько тренировок, сообщает пресс-служба «Рубина» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что контракт будет подписан 2 сентября.
Хавбек присоединился к ЦСКА в 2008 году. Он провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
20 мая футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист является свободным агентом.
Ранее сообщалось, что «Рубин» объявил о переходе полузащитника «Нефтехимика» Руслана Безрукова.