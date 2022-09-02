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«Фенербахче» объявил о достижении соглашения с «Челси» о переходе Батшуайи

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Бельгийский нападающий «Челси» Миши Батшуайи продолжит карьеру в «Фенербахче».
«Фенербахче» объявил о достижении соглашения с «Челси» о переходе Батшуайи
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Об этом сообщается в Twitter турецкого футбольного клуба.

Подробности сделки не разглашаются.

Уточняется, что форвард в ближайшее время прибудет в Турцию для прохождения медосмотра.

28-летний Батшуайи известен по выступлениям за испанские «Марсель», «Боруссию» Д, «Кристал Пэлас» и «Валенсия». С 2021 года он защищал цвета «Бешикташа», за который провёл 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» согласовал условия личного контракта с форвардом МЮ Криштиану Роналду.

 

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