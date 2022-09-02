Поздняков заявил, что для спортсменов любовь к родине не пустой звук

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил остановку процесса смены спортивного гражданства российскими атлетами из-за отстранения от международных соревнований.

«Я не вижу предмета для разговора о смене спортивного гражданства. Спортсменов отличает патриотизм, для них любовь к родине и отечеству не пустой звук», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

Он также заявил, что процесс смены гражданства затормозился.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, спортсмены не смогут принять участие в квалификации на Игры-2024.

Ранее Поздняков прокомментировал приглашение ОКР принять участие в АНОК.