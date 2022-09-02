ХК «Металлург» объявил о подписании контракта с канадским защитником Кёрраном
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Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Соглашение между хоккеистом и клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.
Кёрран не принимал участие в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он являлся неограниченно свободным агентом.
В АХЛ за фарм-клуб «Анахайма» канадский хоккеист провёл 37 матчей и набрал 16 очков (1 + 15).
В стартовом матче чемпионата КХЛ московский ЦСКА на своём льду разгромил магнитогорский «Металлург» со счётом 6:2. Армейский клуб является действующим победителем Кубка Гагарина.
Ранее министр спорта Олег Матыцин прокомментировал старт регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.