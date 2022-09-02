ХК «Металлург» объявил о подписании контракта с канадским защитником Кёрраном

32-летний канадский защитник Коди Кёрран стал игроком «Металлурга».

Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Соглашение между хоккеистом и клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.

Кёрран не принимал участие в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он являлся неограниченно свободным агентом.

В АХЛ за фарм-клуб «Анахайма» канадский хоккеист провёл 37 матчей и набрал 16 очков (1 + 15).

В стартовом матче чемпионата КХЛ московский ЦСКА на своём льду разгромил магнитогорский «Металлург» со счётом 6:2. Армейский клуб является действующим победителем Кубка Гагарина.

Ранее министр спорта Олег Матыцин прокомментировал старт регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.