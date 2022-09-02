военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Поздняков заявил, что голос России начинают слышать в спортивном мире

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал приглашение ОКР принять участие в Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).
Поздняков заявил, что голос России начинают слышать в спортивном мире
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Произошло переосмысление роли и места спорта, переосмысление основных ценностей, которые как никогда стали актуальны. Подвергся сомнению тезис о политическом нейтралитете олимпийского движения. Так или иначе наши голоса начинают слышать», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

Он также заявил, что Генассамблея — хорошая площадка для дискуссий и нормализации противоречий. По его словам, он видит, что глобальные организации сейчас ведут себя адекватнее, чем европейские или континентальные.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, спортсмены не смогут принять участие в квалификации на Игры-2024.

Ранее Поздняков сообщил, что ОКР проводит работу по обеспечению возможности квалификации спортсменов на Игры 2024 года в Париже. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить