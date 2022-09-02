Поздняков заявил, что голос России начинают слышать в спортивном мире

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал приглашение ОКР принять участие в Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

«Произошло переосмысление роли и места спорта, переосмысление основных ценностей, которые как никогда стали актуальны. Подвергся сомнению тезис о политическом нейтралитете олимпийского движения. Так или иначе наши голоса начинают слышать», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

Он также заявил, что Генассамблея — хорошая площадка для дискуссий и нормализации противоречий. По его словам, он видит, что глобальные организации сейчас ведут себя адекватнее, чем европейские или континентальные.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, спортсмены не смогут принять участие в квалификации на Игры-2024.

Ранее Поздняков сообщил, что ОКР проводит работу по обеспечению возможности квалификации спортсменов на Игры 2024 года в Париже.