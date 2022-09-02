Поздняков сообщил, что ОКР сохраняет диалог с МОК
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«Я не могу говорить всего, но мы находились в контакте с 24 февраля, и эти контакты никуда не делись», — цитирует Позднякова ТАСС.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.
Ранее Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о своих планах выступить на Играх-2024 в Париже.