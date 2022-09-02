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Поздняков сообщил, что ОКР сохраняет диалог с МОК

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация сохраняет диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК).
Поздняков сообщил, что ОКР сохраняет диалог с МОК
  • © Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

«Я не могу говорить всего, но мы находились в контакте с 24 февраля, и эти контакты никуда не делись», — цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

Ранее Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о своих планах выступить на Играх-2024 в Париже.

 

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