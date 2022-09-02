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Мелёшин заявил, что мог только мечтать о таком дебюте за «Спартак»

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Форвард «Спартака» Павел Мелёшин поделился впечатлениями от дебюта за основную команду красно-белых в матче Кубка России с «Крыльями Советов».
Мелёшин заявил, что мог только мечтать о таком дебюте за «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Когда узнал, что выйду с первых минут? Утром в день матча, на теории. Немного волновался. Хотел показать свой максимум, чтобы меня заметили и дальше могли рассчитывать как на игрока основного состава. А так — к игре готовился как обычно», — приводит слова Милёшина пресс-служба молодёжного «Спартака» во «ВКонтакте».

Он также заявил, что после пары единоборств волнение прошло, а после забитого мяча появился кураж. По его словам, он мог только мечтать о таком дебюте.

«Спартак» 30 августа на своём поле нанёс поражение «Крыльям» со счётом 1:0. 18-летний Мелёшин забил победный мяч в дебютной игре за основной состав красно-белых.

Ранее технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров оценил дебют Мелёшина за основную команду.

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