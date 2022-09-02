Президент «Урала» подтвердил переговоры клуба с полузащитником Уруновым

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Остона Урунова.

«Да, разговоры есть, но на этом всё. Как только подпишем контракт, так и объявим», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

1 сентября «Спартак» и Урунов расторгли контракт по обоюдному согласию.

Футболист перешёл в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы», но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. В сезоне-2021/22 Урунов провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.

Ранее Иванов отреагировал на победу екатеринбургской команды над «Сочи» в групповой стадии Кубка России.