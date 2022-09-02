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«РБ Спорт»: Урунов подпишет контракт с «Уралом»

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Полузащитник Остон Урунов может продолжить карьеру в «Урале».
«РБ Спорт»: Урунов подпишет контракт с «Уралом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

В ближайшие дни узбекистанец подпишет соглашение с «Уралом». Стороны уже провели переговоры, сообщает «РБ Спорт».

2 сентября «Спартак» и Урунов расторгли контракт по обоюдному согласию.

Футболист перешёл в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы», но практически сразу же был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. В сезоне-2021/22 Урунов провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды.

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