«РБ Спорт»: Урунов подпишет контракт с «Уралом»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
В ближайшие дни узбекистанец подпишет соглашение с «Уралом». Стороны уже провели переговоры, сообщает «РБ Спорт».
2 сентября «Спартак» и Урунов расторгли контракт по обоюдному согласию.
Футболист перешёл в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы», но практически сразу же был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. В сезоне-2021/22 Урунов провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды.