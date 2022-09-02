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Надаль квалифицировался на итоговый турнир ATP

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым игроком, который квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сезона 2022 года в Турине.
Надаль квалифицировался на итоговый турнир ATP
  • AP
  • © Frank Franklin II

Об этом сообщается на официальном сайте ATP.

36-летний испанец гарантировал себе участие в турнире после выхода в третий раунд Открытого чемпионата США.

Испанец обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1. Игра продолжалась два часа 38 минут.

Таким образом, Надаль в третьем круге сыграет с французом Ришаром Гаске.

Итоговый турнир ATP пройдёт с 13 по 20 ноябре в Турине.

Ранее Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча второго круга на US Open.

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