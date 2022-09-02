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Кавазашвили: выпью два бокала шампанского, если «Спартак» выиграет РПЛ

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что команда Гильермо Абаскаля в минувшем сезоне не станет чемпионом России.
Кавазашвили: выпью два бокала шампанского, если «Спартак» выиграет РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я готов выпить шампанское, если «Спартак» станет чемпионом, — бутылку не осилю, но два бокала выпью. Но, правда, «Спартак» всё равно не выиграет РПЛ. Я шампанское и так могу выпить — без «Спартака» как-то справлюсь», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что красно-белые могут побороться за топ-3 в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его словам, красно-белые не смогут долго продержаться на том уровне, который демонстрируют на данный момент.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Зенитом». Матч пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков).

Ранее Кавазашвили прокомментировал победу медийного клуба «Амкал» над «Тверью» в матче второго раунда «Пути регионов» Кубка России по футболу сезона-2022/23.

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