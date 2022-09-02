«Валенсия» арендовала полузащитника «Ромы» Клюйверта
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Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Уточняется, что соглашение с голландцем рассчитано на один сезон с правом выкупа футболиста.
23-летний голландец является воспитанником «Аякса», он также выступал за «Рому», «Лейпциг». С 2020 года он выступал за «Ниццу» на правах аренды и провёл 31 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Монце».