«Валенсия» арендовала полузащитника «Ромы» Клюйверта

Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт продолжит карьеру в «Валенсии» на правах аренды.

Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Уточняется, что соглашение с голландцем рассчитано на один сезон с правом выкупа футболиста.

23-летний голландец является воспитанником «Аякса», он также выступал за «Рому», «Лейпциг». С 2020 года он выступал за «Ниццу» на правах аренды и провёл 31 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Монце».