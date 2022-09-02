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«Валенсия» арендовала полузащитника «Ромы» Клюйверта

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Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт продолжит карьеру в «Валенсии» на правах аренды.
«Валенсия» арендовала полузащитника «Ромы» Клюйверта
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Norbert Scanella

Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Уточняется, что соглашение с голландцем рассчитано на один сезон с правом выкупа футболиста.

23-летний голландец является воспитанником «Аякса», он также выступал за «Рому», «Лейпциг». С 2020 года он выступал за «Ниццу» на правах аренды и провёл 31 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Монце».

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