Кержаков: Захарян обязательно перейдёт в одну из лучших команд мира

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказался о несостоявшемся переходе в «Челси» Арсена Захаряна.

«Челси» обратил внимание на Захаряна — конечно, это здорово. Разумеется, хотелось бы, чтобы переход состоялся. Надеюсь, данный интерес не исчезнет, не ослабнет и Арсен перейдёт в одну из лучших команд мира», — цитирует Кержакова «Российская газета».

По его словам, было бы намного лучше смотреть за игрой Захаряна в Англии, а не читать новости о возможном трансфере.

«Хотелось бы, чтобы «Челси» вернулся за ним. Но это зависит не от того, как я считаю, а от самого игрока, как он будет дальше себя проявлять», — добавил он.

25 августа в «Динамо» поступило предложение от «Челси» по поводу трансфера Захаряна. На протяжении нескольких дней между московским и лондонским клубами шли предметные переговоры. Однако по ряду технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получится.

По информации СМИ, «Челси» был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Захаряна сообщила о невозможности оформления трансфера 1 сентября.