военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кержаков: Захарян обязательно перейдёт в одну из лучших команд мира

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказался о несостоявшемся переходе в «Челси» Арсена Захаряна.

«Челси» обратил внимание на Захаряна — конечно, это здорово. Разумеется, хотелось бы, чтобы переход состоялся. Надеюсь, данный интерес не исчезнет, не ослабнет и Арсен перейдёт в одну из лучших команд мира», — цитирует Кержакова «Российская газета».

По его словам, было бы намного лучше смотреть за игрой Захаряна в Англии, а не читать новости о возможном трансфере.

«Хотелось бы, чтобы «Челси» вернулся за ним. Но это зависит не от того, как я считаю, а от самого игрока, как он будет дальше себя проявлять», — добавил он.

25 августа в «Динамо» поступило предложение от «Челси» по поводу трансфера Захаряна. На протяжении нескольких дней между московским и лондонским клубами шли предметные переговоры. Однако по ряду технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получится. 

По информации СМИ, «Челси» был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. 

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Захаряна сообщила о невозможности оформления трансфера 1 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить