Азаренко — об отказе Костюк пожать руку: не могу заставлять людей, это их решение
«Ну я не удивилась. Я не считаю, что этому стоит придавать много значения. Я всегда жму соперницам руки. В Вашингтоне была такая же ситуация с Ястремской», — цитирует Азаренко пресс-служба US Open.
При этом белорусская теннисистка подчеркнула, что с пониманием относится к решениям своих соперников.
«Не могу заставлять людей жать мне руку. Это их решение», — заключила она.
После игры, вместо традиционного рукопожатия, теннисистки лишь обменялись касаниями ракеток.
Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу теннисистки из Белоруссии.
Азаренко в матче третьего круга встретится с Петрой Мартич (Хорватия).
Ранее стало известно, что россиянка Екатерина Александрова не смогла оформить выход в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.