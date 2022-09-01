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Азаренко — об отказе Костюк пожать руку: не могу заставлять людей, это их решение

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Виктория Азаренко из Белоруссии прокомментировала отказ украинки Марты Костюк пожать ей руку после матча Открытого чемпионата США по теннису.

«Ну я не удивилась. Я не считаю, что этому стоит придавать много значения. Я всегда жму соперницам руки. В Вашингтоне была такая же ситуация с Ястремской», — цитирует Азаренко пресс-служба US Open.

При этом белорусская теннисистка подчеркнула, что с пониманием относится к решениям своих соперников.

«Не могу заставлять людей жать мне руку. Это их решение», — заключила она.

После игры, вместо традиционного рукопожатия, теннисистки лишь обменялись касаниями ракеток.

Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу теннисистки из Белоруссии.

Азаренко в матче третьего круга встретится с Петрой Мартич (Хорватия).

Ранее стало известно, что россиянка Екатерина Александрова не смогла оформить выход в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.

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