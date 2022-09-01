Алдонин — о трансфере Роши: усилит проблемную позицию в ЦСКА
«Роша пришёл на ту позицию, которую необходимо было усиливать, чтобы была возможность ротировать состав. Потому что кто только не играл центрального защитника. Конечно, это дополнительный вариант для оптимального состава», — цитирует Алдонина «Спорт-Экспресс».
Экс-футболист сборной России выразил надежду, что аргентинский защитник находится в оптимальном физическом состоянии.
Контракт футболиста с ЦСКА заключён до окончания сезона-2024/25 с возможностью продления ещё на один год.
Роша в сезоне-2021/22 провёл за «Портимоненсе» 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Саша Зделар заявил, что разговоры о чемпионстве ЦСКА — громкие слова.