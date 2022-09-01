Алдонин — о трансфере Роши: усилит проблемную позицию в ЦСКА

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Евгений Алдонин прокомментировал трансфер защитника Виллиана Роши в московский ЦСКА.

«Роша пришёл на ту позицию, которую необходимо было усиливать, чтобы была возможность ротировать состав. Потому что кто только не играл центрального защитника. Конечно, это дополнительный вариант для оптимального состава», — цитирует Алдонина «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист сборной России выразил надежду, что аргентинский защитник находится в оптимальном физическом состоянии.

Контракт футболиста с ЦСКА заключён до окончания сезона-2024/25 с возможностью продления ещё на один год.

Роша в сезоне-2021/22 провёл за «Портимоненсе» 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Саша Зделар заявил, что разговоры о чемпионстве ЦСКА — громкие слова.





