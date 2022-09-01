военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Алдонин — о трансфере Роши: усилит проблемную позицию в ЦСКА

Короткая ссылка
Бывший полузащитник лондонского «Челси» Евгений Алдонин прокомментировал трансфер защитника Виллиана Роши в московский ЦСКА.

«Роша пришёл на ту позицию, которую необходимо было усиливать, чтобы была возможность ротировать состав. Потому что кто только не играл центрального защитника. Конечно, это дополнительный вариант для оптимального состава», — цитирует Алдонина «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист сборной России выразил надежду, что аргентинский защитник находится в оптимальном физическом состоянии.

Контракт футболиста с ЦСКА заключён до окончания сезона-2024/25 с возможностью продления ещё на один год.

Роша в сезоне-2021/22 провёл за «Портимоненсе» 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Саша Зделар заявил, что разговоры о чемпионстве ЦСКА — громкие слова.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить