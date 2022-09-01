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«Бенфика» арендовала у ПСЖ чемпиона мира Дракслера

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Немецкий защитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер продолжит карьеру в «Бенфике».
«Бенфика» арендовала у ПСЖ чемпиона мира Дракслера
  • Gettyimages.ru

«Бенфика» взяла футболиста в аренду. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба парижского клуба.

28-летний Дракслер перешёл в ПСЖ в 2017 году. За это время футболист провёл 198 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 41 результативную передачу.

Дракслер в составе сборной Германии завоевал золотые медали чемпионата мира 2014 года.

Ранее сообщалось, что воспитанник французского «Пари Сен-Жермен» Мусса Сиссако перешёл в «Сочи» на правах свободного агента.

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