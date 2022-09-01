Валиева проведёт символическое вбрасывание перед матчем КХЛ «Спартак» — «Амур»

В столичном «Спартаке» сообщили, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева проведёт символическое вбрасывание перед стартовым матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хабаровским «Амуром» в Москве.

«Выбор на прекрасную гостью выпал неслучайно. Напомним, что сезон-2022/23 «Спартак» посвящает всем регионам нашей необъятной и красивой родины, ведь наши болельщики есть везде. И на первом матче сезона наше внимание будет уделено Татарстану и городу Казань, уроженкой которой и является прекрасная Камила Валиева», — сообщает пресс-служба красно-белых.

Уточняется, что на матче зрителей ждёт шоу-программа с необычными артистами, викторины с уникальными призами и знакомство с творчеством Татарстана.

Матч «Спартак» — «Амуром» состоится 2 сентября. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего сезона.





