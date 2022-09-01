Капитан 2DROTS — о вылете из Кубка России: медиафутбол всё равно победил

Капитан команды блогеров 2DROTS Эдамс Скляр прокомментировал поражение от «Текстильщика» в матче 1/128 финала Кубка России.

«Медиафутбол в любом случае победил, мы показали достойный матч. Опять же, в прошлом туре Второй лиги молодёжка «Торпедо» проиграла «Текстильщику» с разгромным счётом 0:5. Для нас 1:1 в основное время — достойный результат», — приводит слова Скляра Metaratings.ru.

Он также предположил, что команде немного не хватило удачи. По его словам, не стоит отрицать, что против блогерской команды играли более обученные игроки.

Матч между 2DROTS и «Текстильщиком» завершился со счётом 1:1 (5:3 по пенальти).

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что участие медийных лиц в спорте повышает его привлекательность.