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Тренер «Ариса» сообщил, что Кокорин будет включён в заявку на матч 2 сентября

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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, когда российский форвард Александр Кокорин сможет дебютировать за кипрский клуб.
Тренер «Ариса» сообщил, что Кокорин будет включён в заявку на матч 2 сентября
  • РИА Новости

«Он вчера только прилетел, прошёл медобследование и провёл индивидуальную тренировку. Готов ли он завтра играть? Он будет в заявке, но понятно, что выйдет на поле не с первых минут. Возможно, какое-то количество времени получит», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

«Арис» примет у себя «Олимпиакос» в рамках второго тура чемпионата Кипра.

Кокорин в сезоне-2021/22 выходил на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, проведя на поле в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

31 августа итальянский клуб официально объявил о трансфере нападающего в «Арис» на правах аренды.

Ранее известный агент и отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский поделился мнением о переходе Кокорина в кипрский клуб.

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