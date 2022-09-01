Агент Николсона: Шамар останется в «Спартаке»

Ненад Протега, агент Шамара Николсона, сообщил, что нападающий принял решение не уходить из московского «Спартака» в летнее трансферное окно.

«Николсон прекрасно чувствует себя в Москве и в «Спартаке». Он решил остаться и бороться за место в основном составе», — цитирует агента Sport24.

Протега подчеркнул, что с самого первого дня в «Спартаке» Николсон не давал усомниться в своей вере и любви к московскому клубу. Агент также назвал странной ситуацию с непопаданием его клиента в стартовый состав.

«Да, к сожалению, из-за отсутствия игрового времени мы общались с футболистом о возможном переходе в другой клуб», — добавил Протега.

25-летний ямайский форвард в шести матчах сезона-2022/23 во всех турнирах не отметился результативными действиями. Контракт Николсона со столичным клубом истекает 30 июня 2026 года.

«Спартак» (16 очков) по итогам семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает второе. В следующем матче красно-белые 4 сентября примут на своём поле «Зенит» (17 очков), который лидирует в чемпионате.

Ранее Руслан Литвинов заявил, что в «Спартаке» ни у кого нет претензий к Николсону.