военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тихонов: Абаскаль в лучшую сторону изменил «Спартак» 

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов оценил работу Гильермо Абаскаля перед матчем восьмого тура чемпионата страны между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
Тихонов: Абаскаль в лучшую сторону изменил «Спартак» 
  • Gettyimages.ru

«Конечно, есть изменения и в тактике, и в рисунке игры. Они в лучшую сторону. Матч с «Зенитом» — лакмусовая бумажка. Я понимаю, что один матч не показатель: можно выиграть, можно проиграть. Но если и дальше «Спартак» будет показывать такую игру, то у красно-белых всё будет хорошо», — цитирует Тихонова kp.ru.

Экс-хавбек «Спартака» подчеркнул, что предстоящий матч не является реваншем за прошлое поражение.

«Это возможность окунуться в прошлое, увидеть своих любимых футболистов. Да, мы проиграли первую игру в два мяча, но реваншистских настроений нет. Задача — играть в хороший футбол, чтобы понравилось болельщикам. Ну и постараться победить», — добавил Тихонов.

Московский клуб (16 очков) по итогам семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает второе место. Команда из Санкт-Петербурга (17) лидирует в чемпионате.

«Спартак» в матче восьмого тура примет «Зенит» 4 сентября. Начало игры — в 20:00 мск.

Ранее Руслан Литвинов заявил, что в «Спартаке» ни у кого нет претензий к Шамару Николсону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить