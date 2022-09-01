Тихонов: Абаскаль в лучшую сторону изменил «Спартак» 

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов оценил работу Гильермо Абаскаля перед матчем восьмого тура чемпионата страны между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Конечно, есть изменения и в тактике, и в рисунке игры. Они в лучшую сторону. Матч с «Зенитом» — лакмусовая бумажка. Я понимаю, что один матч не показатель: можно выиграть, можно проиграть. Но если и дальше «Спартак» будет показывать такую игру, то у красно-белых всё будет хорошо», — цитирует Тихонова kp.ru.

Экс-хавбек «Спартака» подчеркнул, что предстоящий матч не является реваншем за прошлое поражение.

«Это возможность окунуться в прошлое, увидеть своих любимых футболистов. Да, мы проиграли первую игру в два мяча, но реваншистских настроений нет. Задача — играть в хороший футбол, чтобы понравилось болельщикам. Ну и постараться победить», — добавил Тихонов.

Московский клуб (16 очков) по итогам семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает второе место. Команда из Санкт-Петербурга (17) лидирует в чемпионате.

«Спартак» в матче восьмого тура примет «Зенит» 4 сентября. Начало игры — в 20:00 мск.

Ранее Руслан Литвинов заявил, что в «Спартаке» ни у кого нет претензий к Шамару Николсону.