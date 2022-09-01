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Второклассник из Москвы стал абсолютным чемпионом мира по шашкам

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Второклассник Денис Филь завоевал титул абсолютного чемпиона мира по шашкам в самой младшей возрастной категории — до девяти лет.
Второклассник из Москвы стал абсолютным чемпионом мира по шашкам
  • Gettyimages.ru

Ученик московской школы завоевал золотые медали во всех трёх дисциплинах: классическая, быстрая и молниеносная игра — на чемпионате мира, который прошёл в Краневе (Болгария), сообщает ТАСС.

Всего на соревнованиях были 300 спортсменов из 15 стран.

На счету Филя уже 25 медалей в различных соревнованиях, также он имеет первый взрослый разряд.

Ранее вице-президент Федерации шашек России, главный тренер сборной страны Юрий Черток сообщил, что семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину отстранили от участия в международных соревнованиях и исключили из мирового рейтинга.

 

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