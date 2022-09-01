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Колосков раскритиковал «Химки» за частую смену тренеров

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Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал увольнение Николая Писарева с поста главного тренера подмосковной команды.
Колосков раскритиковал «Химки» за частую смену тренеров
  • РИА Новости

«Что говорить о трёх неделях? В «Химках» странные вещи последние три года. Это уже система. Посмотрите, сколько за пять лет там менялось тренеров. Понятно, что основания для увольнения Писарева были», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Он также заявил, что в подмосковном клубе творится вакханалия, которой нет ни в одной другой команде. 

Писарев был назначен на должность главного тренера подмосковной команды 10 августа. Под его руководством «Химки» проиграли четыре матча подряд с общим счётом 2:12.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 11-е место с семью очками.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о компенсации, которую получит Писарев за своё досрочное увольнение.

 

 

 

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