Фетисов: за Кубок Гагарина будут бороться ЦСКА, СКА и «Ак Барс»
- РИА Новости
«Можно пересчитать по пальцам клубы, которые имеют привилегии в нашем чемпионате: ЦСКА, СКА, «Ак Барс»», — цитирует Фетисова Metaratings.
Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина, столичным ЦСКА и финалистом прошлого сезона — магнитогорским «Металлургом», в Москве.
Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего сезона.