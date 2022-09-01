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Николай Шпилевский: теперь всё зависит только от Кокорина

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Известный агент и отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский поделился мнением о переходе российского форварда Александра Кокорина в кипрский клуб.
Николай Шпилевский: теперь всё зависит только от Кокорина
  • РИА Новости

«Думаю, Саша порадует и моего сына, и кипрский футбол. Александр запрыгнул в последний вагон футбольного поезда, так что теперь всё зависит только от него самого. Насколько я знаю, клуб встретил его очень достойно и кредит доверия к нему, к его таланту огромный», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Он надеется, что этот трансфер поможет клубу и карьере футболиста.

Кокорин в сезоне-2021/22 выходил на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, проведя на поле в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

31 августа итальянский клуб официально объявил о трансфере нападающего в «Арис» на правах аренды.

Ранее Юрий Никифоров, входящий в тренерский штаб сборной России по футболу, ответил на вопрос о возможном возвращении Кокорина в национальную команду.

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