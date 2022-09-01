Николай Шпилевский: теперь всё зависит только от Кокорина
- РИА Новости
«Думаю, Саша порадует и моего сына, и кипрский футбол. Александр запрыгнул в последний вагон футбольного поезда, так что теперь всё зависит только от него самого. Насколько я знаю, клуб встретил его очень достойно и кредит доверия к нему, к его таланту огромный», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».
Он надеется, что этот трансфер поможет клубу и карьере футболиста.
Кокорин в сезоне-2021/22 выходил на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, проведя на поле в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.
31 августа итальянский клуб официально объявил о трансфере нападающего в «Арис» на правах аренды.
Ранее Юрий Никифоров, входящий в тренерский штаб сборной России по футболу, ответил на вопрос о возможном возвращении Кокорина в национальную команду.