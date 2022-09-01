Тедеско: буду особенно рад, если «Спартак» сможет выиграть РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, ныне возглавляющий «Лейпциг», рассказал, что до сих пор следит за красно-белыми.

«Я сейчас слежу за «Спартаком», за всем, что сейчас там происходит. Держу кулаки за команду. Я буду рад за всех болельщиков красно-белых, если в этом году «Спартак» сможет выиграть РПЛ!» — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».

Напомним, что немецкий тренер возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. До этого он работал в «Спартаке» с 2019 года. Он привёл команду к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2020/21.

Ранее Доменико Тедеско признался, что был шокирован уходом Леонида Федуна из «Спартака».