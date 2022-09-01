Новая произвольная программа Мишиной и Галлямова поставлена под хиты Элвиса Пресли
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«В предстоящем сезоне они будут выступать с короткой программой под Второй вальс Шостаковича. Произвольная поставлена на темы хитов Элвиса Пресли», — цитирует тренера Тамару Москвину ТАСС.
В минувшем сезоне фигуристы выиграли два этапа Гран-при, чемпионат России и Европы, а также стали победителями командного турнира на Олимпийских играх. В индивидуальных соревнованиях Мишина и Галлямов завоевали бронзовую медаль Олимпиады.
Ранее Бойкова и Козловский рассказали о тренировках с Мишиной и Галлямовым.