Новая произвольная программа Мишиной и Галлямова поставлена под хиты Элвиса Пресли

Стали известны композиции, под которые выступят в короткой и произвольной программах чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«В предстоящем сезоне они будут выступать с короткой программой под Второй вальс Шостаковича. Произвольная поставлена на темы хитов Элвиса Пресли», — цитирует тренера Тамару Москвину ТАСС.

В минувшем сезоне фигуристы выиграли два этапа Гран-при, чемпионат России и Европы, а также стали победителями командного турнира на Олимпийских играх. В индивидуальных соревнованиях Мишина и Галлямов завоевали бронзовую медаль Олимпиады.

Ранее Бойкова и Козловский рассказали о тренировках с Мишиной и Галлямовым.