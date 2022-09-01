Тедеско признался, что был шокирован уходом Федуна из «Спартака»
- РИА Новости
«Я был очень удивлён уходу Федуна из «Спартака», даже немного шокирован. Я знаю, что клуб значил невероятно много для него. Он всегда любил «Спартак» и отдавал всего себя команде», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».
Напомним, что немецкий тренер возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. До этого он работал в «Спартаке» с 2019 года. Он привёл команду к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2020/21.
22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».
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