Тедеско признался, что был шокирован уходом Федуна из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, ныне возглавляющий «Лейпциг», прокомментировал решение Леонида Федуна покинуть пост президента московского клуба.

«Я был очень удивлён уходу Федуна из «Спартака», даже немного шокирован. Я знаю, что клуб значил невероятно много для него. Он всегда любил «Спартак» и отдавал всего себя команде», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».

Напомним, что немецкий тренер возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. До этого он работал в «Спартаке» с 2019 года. Он привёл команду к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2020/21.

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

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