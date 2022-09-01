Сёмин: плохо, если трансфер Захаряна в «Челси» сорвётся

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном срыве трансфера полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

«Плохо, если трансфер Захаряна в «Челси» сорвётся. Такой шанс выпадает не каждый день. Футболисты должны стремиться в лучшие чемпионаты», — цитирует Сёмина Sport24.

По информации СМИ, «Челси» готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Отмечается, что трансфер может сорваться из-за санкций.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Роман Орещук рассказал, сможет ли Захарян выкупить свой контракт у «Динамо» в случае срыва трансфера в «Челси» из-за финансовых проблем.