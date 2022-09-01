The Athletic: Обамеянг перейдёт в «Челси» в последний день трансферного окна
- Gettyimages.ru
По информации The Athletic, игрок перейдёт в лондонскую команду в последний день трансферного окна в Англии. Отмечается, что «Барселона» получит от «Челси» €7,5 млн и защитника Маркоса Алонсо. Трансферное окно в Англии закроется в ночь с 1 на 2 сентября.
Напомним, что Обамеянг присоединился к «Барселоне» в 2021 году. Габонец провёл за каталонский клуб 24 матча, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что трансфер Обамеянга в «Челси» может сорваться из-за перелома челюсти.