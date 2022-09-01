The Athletic: Обамеянг перейдёт в «Челси» в последний день трансферного окна

Нападающий каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в лондонском «Челси».

По информации The Athletic, игрок перейдёт в лондонскую команду в последний день трансферного окна в Англии. Отмечается, что «Барселона» получит от «Челси» €7,5 млн и защитника Маркоса Алонсо. Трансферное окно в Англии закроется в ночь с 1 на 2 сентября.

Напомним, что Обамеянг присоединился к «Барселоне» в 2021 году. Габонец провёл за каталонский клуб 24 матча, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что трансфер Обамеянга в «Челси» может сорваться из-за перелома челюсти.