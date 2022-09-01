военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

The Athletic: Обамеянг перейдёт в «Челси» в последний день трансферного окна

Короткая ссылка
Нападающий каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в лондонском «Челси».
The Athletic: Обамеянг перейдёт в «Челси» в последний день трансферного окна
  • Gettyimages.ru

По информации The Athletic, игрок перейдёт в лондонскую команду в последний день трансферного окна в Англии. Отмечается, что «Барселона» получит от «Челси» €7,5 млн и защитника Маркоса Алонсо. Трансферное окно в Англии закроется в ночь с 1 на 2 сентября.

Напомним, что Обамеянг присоединился к «Барселоне» в 2021 году. Габонец провёл за каталонский клуб 24 матча, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что трансфер Обамеянга в «Челси» может сорваться из-за перелома челюсти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить