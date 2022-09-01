Хэмилтон считает, что Гран-при «Формулы-1» должен пройти в Африке

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот Mercedes Льиюс Хэмилтон заявил, что надеется на проведение Гран-при в ЮАР.

«Я приложил немало усилий, чтобы гонка в ЮАР состоялась. Я действительно рад, что переговоры продолжатся. «Формуле-1» нужен Гран-при ЮАР», — цитирует Хэмилтона racingnews365.

Напомним, что Макс Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1». В решающей гонке на этапе Гран-при в Абу-Даби он на последнем круге опередил семикратного победителя чемпионата Льюиса Хэмилтона.

Ранее Макс Ферстаппен признался, что завершит карьеру в «Формуле-1» через несколько лет.