Неймар выдал самую результативную серию в карьере

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отметился голом в матче пятого тура Лиги 1 с «Тулузой» (3:0).

Бразильский форвард забивал в своих последних десяти матчах во всех турнирах: три гола за сборную Бразилии и 11 мячей за ПСЖ. Таким образом, футболист выдал самую результативную серию в карьере.

Напомним, что Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. За клуб из Франции он провёл 145 матчей, забил 101 мяч и отдал 60 результативных передач.

Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о ситуации между нападающими команды Килианом Мбаппе и Неймаром.