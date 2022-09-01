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Неймар выдал самую результативную серию в карьере

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отметился голом в матче пятого тура Лиги 1 с «Тулузой» (3:0).
Неймар выдал самую результативную серию в карьере
  • Gettyimages.ru

Бразильский форвард забивал в своих последних десяти матчах во всех турнирах: три гола за сборную Бразилии и 11 мячей за ПСЖ. Таким образом, футболист выдал самую результативную серию в карьере.

Напомним, что Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. За клуб из Франции он провёл 145 матчей, забил 101 мяч и отдал 60 результативных передач.

Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о ситуации между нападающими команды Килианом Мбаппе и Неймаром.

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