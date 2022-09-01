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Карпин: от второго тайма с «Динамо» не было удовольствия, всё сломалось

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не получил удовольствия от игры ростовского клуба во втором тайме матча группового этапа Кубка России по футболу с московским «Динамо».

«Игра понравилась. Во втором тайме я не получал абсолютно удовольствия. Два абсолютно разных тайма с нашей стороны. С чем это связано, будем разбираться. Из-за нас только или из-за того, что по-другому «Динамо» себя вело. Со второго тайма все сломалось», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» на официальном сайте.

В матче первого тура группового этапа Кубка России «Ростов» переиграл «Динамо» со счётом 2:0. Дубль оформил Егор Голенков (23-я, 43-я минуты).

Следующим соперником ростовской команды в рамках Кубка России станет «Оренбург». «Динамо» встретится с «Ахматом». Обе игры пройдут 14 сентября. Начало — в 17:30 мск.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович объяснил поражение столичного клуба от «Ростова» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.

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