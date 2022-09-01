военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ромеро: «Барселона» договорилась продать Альбу в «Интер»

Короткая ссылка
Защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в миланском «Интере».

«Барселона» достигла принципиального соглашения с «Интером» о трансфере 33-летнего испанца, сообщает журналист Жерар Ромеро в социальных сетях.

Уточняется, что испанский защитник против данного перехода.

33-летний Альба известен по выступлениям за «Террагону», «Валенсию». С 2012 года он защищает цвета «Барселоны», за которую провёл 431 матч во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 93 результативные передачи.

Ранее нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг выступил с заявлением после того, как преступники ограбили его дом и сломали ему челюсть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить