Ромеро: «Барселона» договорилась продать Альбу в «Интер»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в миланском «Интере».

«Барселона» достигла принципиального соглашения с «Интером» о трансфере 33-летнего испанца, сообщает журналист Жерар Ромеро в социальных сетях.

Уточняется, что испанский защитник против данного перехода.

33-летний Альба известен по выступлениям за «Террагону», «Валенсию». С 2012 года он защищает цвета «Барселоны», за которую провёл 431 матч во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 93 результативные передачи.

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