Галактионов: провели качественную игру с «Локомотивом», но эйфории нет
«Очень приятно, что мы провели сегодня качественную игру. Ребятам сказали после матча, что это было неплохо, но у нас никакой эйфории нет. Уже через два дня — важная игра в чемпионате, надо к ней готовиться», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Пари НН» на официальном сайте.
Игра, которая прошла на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Михаила Галактионова.
В составе «Пари НН» дубль оформил Виктор Александров (11-я, 62-я минуты).
3 сентября «Пари НН» сыграет с «Факелом» в восьмом туре чемпионата России. Начало — 15:00 мск.
Ранее дубль нападающего Виктора Александрова принёс «Пари НН» победу над «Локомотивом» в матче КР по футболу.