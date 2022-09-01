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Галактионов: провели качественную игру с «Локомотивом», но эйфории нет

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Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов сообщил, что нижегородский клуб провёл качественный матч с московским «Локомотивом» в первом туре группового этапа Кубка России по футболу.

«Очень приятно, что мы провели сегодня качественную игру. Ребятам сказали после матча, что это было неплохо, но у нас никакой эйфории нет. Уже через два дня — важная игра в чемпионате, надо к ней готовиться», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Пари НН» на официальном сайте.

Игра, которая прошла на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Михаила Галактионова.

В составе «Пари НН» дубль оформил Виктор Александров (11-я, 62-я минуты).

3 сентября «Пари НН» сыграет с «Факелом» в восьмом туре чемпионата России. Начало — 15:00 мск.

Ранее дубль нападающего Виктора Александрова принёс «Пари НН» победу над «Локомотивом» в матче КР по футболу.

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