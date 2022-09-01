Йоканович — о поражении от «Ростова»: во втором тайме команды показывали один футбол

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович объяснил поражение от «Ростова» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.

«Ростов» заслужил три очка. Если говорить по первому тайму, то «Ростов» был сильнее и быстрее. Во втором тайме мы пытались переломить игру, создавали моменты. Считаю, что с точки зрения качества игры во втором тайме обе команды показали примерно один футбол», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что у «Динамо» проблемы со стандартными положениями. По его словам, столичному клубу нужно подправить стандарты.

Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче с пенальти открыл нападающий Егор Голенков на 23-й минуте, а затем удвоил преимущество на 43-й минуте.

Ранее Йоканович высказался о подписании контракта с уругвайским защитником Николасом Маричалем.