военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Йоканович — о поражении от «Ростова»: во втором тайме команды показывали один футбол

Короткая ссылка
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович объяснил поражение от «Ростова» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.

«Ростов» заслужил три очка. Если говорить по первому тайму, то «Ростов» был сильнее и быстрее. Во втором тайме мы пытались переломить игру, создавали моменты. Считаю, что с точки зрения качества игры во втором тайме обе команды показали примерно один футбол», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что у «Динамо» проблемы со стандартными положениями. По его словам, столичному клубу нужно подправить стандарты.

Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче с пенальти открыл нападающий Егор Голенков на 23-й минуте, а затем удвоил преимущество на 43-й минуте.

Ранее Йоканович высказался о подписании контракта с уругвайским защитником Николасом Маричалем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить