«Бавария» одержала крупную победу над «Виктория Кёльн» в матче Кубка Германии
Игра, которая прошла в Кёльне на стадионе «Шпортпарк Хёненберг», завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Юлиана Нигельсмана.
В составе мюнхенского клуба отличились Райан Гравенберх (35-я), Матис Тель (45-я), Садио Мане (53-я), Джамал Мусиала (67-я) и Леон Горецка (82-я).
Следующий соперник мюнхенского клуба станет известен после жеребьёвки.
Ранее сообщалось, что «Бавария» включилась в гонку за трансфер полузащитника Френки де Йонга.