«Бавария» одержала крупную победу над «Виктория Кёльн» в матче Кубка Германии

«Бавария» в гостях разгромила «Виктория Кёльн» на стадии 1/32 финала Кубка Германии.

Игра, которая прошла в Кёльне на стадионе «Шпортпарк Хёненберг», завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Юлиана Нигельсмана.

В составе мюнхенского клуба отличились Райан Гравенберх (35-я), Матис Тель (45-я), Садио Мане (53-я), Джамал Мусиала (67-я) и Леон Горецка (82-я).

Следующий соперник мюнхенского клуба станет известен после жеребьёвки.

Ранее сообщалось, что «Бавария» включилась в гонку за трансфер полузащитника Френки де Йонга.