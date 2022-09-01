военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Бавария» одержала крупную победу над «Виктория Кёльн» в матче Кубка Германии

Короткая ссылка
«Бавария» в гостях разгромила «Виктория Кёльн» на стадии 1/32 финала Кубка Германии.

Игра, которая прошла в Кёльне на стадионе «Шпортпарк Хёненберг», завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Юлиана Нигельсмана.

В составе мюнхенского клуба отличились Райан Гравенберх (35-я), Матис Тель (45-я), Садио Мане (53-я), Джамал Мусиала (67-я) и Леон Горецка (82-я).

Следующий соперник мюнхенского клуба станет известен после жеребьёвки.

Ранее сообщалось, что «Бавария» включилась в гонку за трансфер полузащитника Френки де Йонга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить