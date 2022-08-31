«Ростов» дома обыграл «Динамо» в матче Кубка России

«Ростов» победил столичное «Динамо» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.

Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче с пенальти открыл нападающий Егор Голенков на 23-й минуте, а затем удвоил преимущество на 43-й минуте.

Следующим соперником ростовской команды в рамках Кубка России станет «Оренбург». «Динамо» встретится с «Ахматом». Обе игры пройдут 14 сентября. Начало — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» в домашнем матче обыграл «Оренбург» в матче первого тура группового этапа Кубка России.