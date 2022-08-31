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«Монако» на выезде проиграл «Труа», Головин отыграл второй тайм

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«Монако» уступил «Труа» в матче пятого тура чемпионата Франции по футболу.
«Монако» на выезде проиграл «Труа», Головин отыграл второй тайм
  • AFP

Игра, которая прошла в Монако на Stade Louis II, завершилась со счётом 2:4.

В составе «Монако» отличились Гильермо Марипан (на десятой минуте) и Юссуф Фофан (на 63-й минуте). У «Труа» мячи забили Флориан Тардье (на 22-й минуте, пенальти), Вилсон Одобер (на 45-й минуте), Мама Бальде (на 48-й минуте) и Йоанн Салмье (на 78-й минуте).

Игроки «Монако» остались вдесятером после удаления защитника Гильермо Марипана на 44-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 46-й минуте и не отметился результативными действиями.

Ранее Головин поделился впечатлениями от матча четвёртого тура Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен».

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