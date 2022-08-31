В «Адана Демирспор» объявили об уходе Балотелли

Турецкий клуб «Адана Демирспор», за который выступает россиянин Артём Дзюба, объявил об уходе итальянского форварда Марио Балотелли.

«Мы хотели бы поблагодарить нашего игрока за его вклад и пожелать ему успехов в его новом клубе», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter клуба.

Отмечается, что форвард перейдёт в швейцарский «Сьон» за €2,6 млн.

Балотелли присоединился к турецкой команде в 2021 году и провёл за неё 35 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о конкуренции между Дзюбой и Балотелли в «Адана Демирспор».