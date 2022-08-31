В «Адана Демирспор» объявили об уходе Балотелли
- Gettyimages.ru
- © Ivan Romano
«Мы хотели бы поблагодарить нашего игрока за его вклад и пожелать ему успехов в его новом клубе», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter клуба.
Отмечается, что форвард перейдёт в швейцарский «Сьон» за €2,6 млн.
Балотелли присоединился к турецкой команде в 2021 году и провёл за неё 35 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о конкуренции между Дзюбой и Балотелли в «Адана Демирспор».