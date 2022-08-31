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В «Адана Демирспор» объявили об уходе Балотелли

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Турецкий клуб «Адана Демирспор», за который выступает россиянин Артём Дзюба, объявил об уходе итальянского форварда Марио Балотелли.
В «Адана Демирспор» объявили об уходе Балотелли
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Romano

«Мы хотели бы поблагодарить нашего игрока за его вклад и пожелать ему успехов в его новом клубе», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter клуба.

Отмечается, что форвард перейдёт в швейцарский «Сьон» за €2,6 млн.

Балотелли присоединился к турецкой команде в 2021 году и провёл за неё 35 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о конкуренции между Дзюбой и Балотелли в «Адана Демирспор».

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