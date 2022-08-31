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Агент Малкома считает, что Иван станет основным вратарём «Зенита»

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Бразильский агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Малкома, прокомментировал дебютный матч вратаря Ивана в основном составе «Зенита» с «Факелом».
Агент Малкома считает, что Иван станет основным вратарём «Зенита»
  • РИА Новости

«Иван — отличный вратарь, его вызывали в основную и олимпийскую сборную Бразилии», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Иван не принимал участие на Олимпиаде из-за восстановления после операции.

«Он обязательно будет успешным и сможет стать основным вратарем «Зенита»», — заключил Гарсия.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Куарежму да Силву Ивана и атакующего полузащитника Мантуана.

В матче первого тура группового этапа Кубка России «Зенит» переиграл «Факел» со счётом 2:0. Дубль оформил Матео Кассьера (23-я, 34 минуты)

Следующим соперником петербуржцев в рамках Кубка России станут самарские «Крылья Советов».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен расписанием матчем команды из Санкт-Петербурга в новом сезоне Российской премьер-лиги.

 

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